Дмитриев: Россия и США обсудили возможность обмена заключенными

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что этот вопрос также обсуждался в ходе его визита в Соединенные Штаты 24-26 октября

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Россия и США обсудили возможность проведения очередного обмена заключенными, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью американскому порталу Axios.

По словам Дмитриева, этот вопрос также обсуждался в ходе его визита в США 24-26 октября. "Я встретился с некоторыми официальными лицами США и членами команды [президента Дональда] Трампа для обсуждения ряда вопросов гуманитарного характера, таких как возможный обмен заключенными, над которым работает американская сторона", - приводит портал слова спецпредставителя российского президента.