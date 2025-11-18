{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Путин принял участие в закладке нового ледокола в Петербурге. Видеотрансляция завершена

Президент РФ отметил, что Россия сейчас единственная в мире страна, способная вести серийное производство мощных ледоколов
Президент РФ Владимир Путин Алексей Бабушкин/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин
© Алексей Бабушкин/ТАСС

Президент России Владимир Путин участвует в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

В мероприятии также участвуют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и другие.

Путин отметил, что Россия сейчас единственная в мире страна, способная вести серийное производство мощных ледоколов. Президент также указал на важность последовательного усиления позиции РФ в Арктике.

Ледокол "Сталинград" относится к серии 22220. По проекту, который реализуется с 2012 года, уже построены несколько судов - "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия". 

