Путин принял участие в закладке нового ледокола в Петербурге. Видеотрансляция завершена

Президент России Владимир Путин участвует в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

В мероприятии также участвуют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и другие.

Путин отметил, что Россия сейчас единственная в мире страна, способная вести серийное производство мощных ледоколов. Президент также указал на важность последовательного усиления позиции РФ в Арктике.

Ледокол "Сталинград" относится к серии 22220. По проекту, который реализуется с 2012 года, уже построены несколько судов - "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия".