Посол РФ призвал Аргентину дистанцироваться от политизации Украиной темы детей

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 ноября. /ТАСС/. Аргентине стоит дистанцироваться от циничных и аморальных попыток Киева политизировать тему детей, затронутых конфликтом. С таким призывом обратился посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов в статье, опубликованной в газете Perfil.

"Считаем попытки режима [Владимира] Зеленского и его спонсоров-русофобов использовать детскую тему в целях очернения нашей страны циничными и откровенно аморальными. Призываем все государства, включая Аргентину, объективно оценивать ситуацию и дистанцироваться от политизации этого чувствительного вопроса", - написал дипломат.

Он отметил, что с начала специальной военной операции Киев и его кураторы развернули беспрецедентную дезинформационную кампанию по очернению России с использованием ресурсов крупнейших западных СМИ. "Одним из наиболее заезженных нарративов являются инсинуации о том, что Российская Федерация занимается "похищениями" украинских детей. Для продвижения этой лжи на международном уровне 2 февраля 2024 года в Киеве была создана некая коалиция, в состав которой вошла и Аргентина. Данное объединение играет важную роль в распространении фейка о незаконно вывезенных с территории Украины 20 тыс. несовершеннолетних", - добавил посол.

Он подчеркнул, что с первых дней СВО Россия проводит кропотливую работу не только по спасению мирных жителей из-под обстрелов ВСУ, но и по воссоединению разлученных в ходе кризиса родственников. "По данному вопросу с Киевом налажены каналы коммуникаций. Факты возвращения малолетних к родным и близким верифицируются Международным Комитетом Красного Креста", - добавил посол.