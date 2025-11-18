{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Путин встретился с премьерами стран ШОС в Кремле

Мероприятие проходит в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководителями советов министров стран Шанхайской организации сорудничества (ШОС), съехавшимися в Москву на Совет глав правительств.

Мероприятие проходит в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца в Кремле. Как ожидается, затем у российского лидера состоятся двусторонние встречи с некоторыми из гостей - в частности, с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Во встрече, помимо российского премьера Михаила Мишустина и его китайского коллеги, принимают участие первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, премьеры Белоруссии - Александр Турчин, Казахстана - Олжас Бектенов, Киргизии - Адылбек Касымалиев, Таджикистана - Кохир Расулзода, Узбекистана - Абдулла Арипов, а также главы МИД Индии и Пакистана Субраманьям Джайшанкар и Мухаммад Исхак Дар, генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.

Заседание СГП ШОС прошло ранее на площадке Национального центра "Россия". Председательствовал на нем глава российского правительства.

