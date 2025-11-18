Встреча Путина с делегацией Китая. Видеотрансляция завершена

Президент России Владимир Путин проводит встречу с делегацией Китая в Москве.
Президент РФ отметил, что с теплотой вспоминает свое общение с председателем КНР Си Цзиньпином во время последнего визита в Китай, а также попросил Ли Цяна передать Си Цзиньпину привет и наилучшие пожелания.
Ранее российский лидер провел встречу с представителями стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Участниками ШОС являются РФ, Китай, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.