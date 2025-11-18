{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Встреча Путина с делегацией Китая. Видеотрансляция завершена

Президент РФ отметил, что с теплотой вспоминает свое общение с председателем КНР Си Цзиньпином во время последнего визита в республику
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин проводит встречу с делегацией Китая в Москве.

Президент РФ отметил, что с теплотой вспоминает свое общение с председателем КНР Си Цзиньпином во время последнего визита в Китай, а также попросил Ли Цяна передать Си Цзиньпину привет и наилучшие пожелания.

Ранее российский лидер провел встречу с представителями стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Участниками ШОС являются РФ, Китай, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. 

