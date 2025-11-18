Карасин: власти Украины потеряли доверие граждан после коррупционного скандала

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Верхушка киевского режима потеряла доверие украинцев в результате коррупционного скандала. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Коррупционный скандал в верхушке киевской власти нанес мощный удар по престижу и доверию команде Зеленского внутри страны и в мире в целом. Его не закрыть обычной суетливостью и демагогией украинских политиков. Главный ущерб конечно же - в потере доверия граждан Украины, которые может быть и непублично, как когда-то говорили - "на кухне", нелицеприятно высказываются по адресу нынешнего режима и его руководителя", - написал он в своем Telegram-канале.

10 ноября независимые от офиса Владимира Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, Германа Галущенко и в компании "Энергоатом".

Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также нескольким бизнесменам, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался отмыванием средств.