Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в Кремле отдельную двустороннюю встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Глава государства ранее встретился с представителями всех стран Шанхайской организации сорудничества (ШОС), съехавшимися в Москву на Совет глав правительств.

Российский лидер обменялся с гостем из Пекина рукопожатием, приняв его в Представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле.

От российской стороны во встрече принимают участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник главы государства Юрий Ушаков, замглавы МИД Андрей Руденко.

Ранее представители ШОС принимали участие в заседании СГП на площадке Национального центра "Россия". Председательствовал на нем глава российского правительства Михаил Мишустин. Заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в организации.