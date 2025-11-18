Патрушев и Моди обсудили российско-индийское сотрудничество в морской сфере
13:30
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в Нью-Дели обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди различные вопросы российско-индийского сотрудничества, прежде всего в морской сфере. Об этом сообщает пресс-служба Морской коллегии РФ.
"Подчеркнута взаимная заинтересованность в углублении взаимодействия двух стран с целью укрепления морского потенциала России и Индии", - говорится в сообщении.
Отдельно Патрушев и Моди затронули подготовку намеченного на начало декабря российско-индийского саммита.
Патрушев прибыл с визитом в Индию накануне, 17 ноября.