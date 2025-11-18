Песков сообщил, что приготовления к отмене виз для граждан КНР завершаются

Представитель Кремля ответил на вопрос, известны ли сроки, когда Россия введет ответный безвизовый режим для граждан Китая

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ответный безвизовый режим с КНР будет введен очень быстро, сейчас идут все необходимые приготовления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в Россию для участия в заседании совета глав правительств стран ШОС в Москве.

"Очень быстро. Президент говорил об этом. Сейчас будут завершены все необходимые приготовления, это будет сделано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известны ли сроки, когда Россия введет ответный безвизовый режим для граждан Китая.

МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.

Путин 4 сентября заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.