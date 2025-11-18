Путин: КНР под руководством Си Цзиньпина реализует планы развития на "пятилетку"

Президент РФ также поздравил китайских коллег с успешным проведением IV Пленума ЦК КПК 20-го созыва

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что КНР будет развиваться в ближайшие пять лет именно так, как запланировано на IV Пленуме ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) 20-го созыва.

"Поздравляю всех китайских коллег с успешным проведением IV Пленума ЦК КПК 20-го созыва, в ходе которого были определены основные направления развития Китая на ближайшую пятилетку, до 2030 года. Уверен, что все, что намечено, будет исполнено", - сказал российский лидер на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Мы знаем, я это хорошо знаю, по совместной работе с председателем Си Цзиньпином. Все, что он намечает, все исполняется", - подчеркнул президент.