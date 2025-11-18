Песков: Киев опять замечен в теракте, но уже на железной дороге в Польше

Пресс-секретарь президента России назвал примечательным тот факт, что граждане Украины вновь фигурируют в актах саботажа и терроризма против объектов критической инфраструктуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Факт причастности Киева к очередной диверсии, но уже на железной дороге в Польше, весьма примечателен. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Сам тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен. Конечно, на месте поляков, на месте немцев, французов я бы, наверное, задумался. Давайте вспомним Северные потоки", - сказал представитель Кремля.

Зарубин обратил внимание на заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что украинцы "могут делать все, что угодно" без каких-либо последствий, потому что Россия якобы ведет "агрессивную войну". "Да, это тот же самый Туск говорил. Тот же самый Туск, покрывая того самого гражданина, который был задержан и который обвинялся в причастности к взрывам на Северных потоках. Он говорил, что если это оправдано такими благими целями, то можно и терроризмом заниматься", - вспомнил Песков.

Утром 16 ноября в Польше в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.

Затем двое граждан Украины были установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше. Об этом 18 ноября также сообщил польский премьер, выступая в Сейме. По его словам, они якобы сотрудничали с российскими спецслужбами - один из подозреваемых уже проходил по делу об актах диверсии во Львове, другой проживал в Донбассе и "работал в прокуратуре". Как отметил Туск, обоим мужчинам удалось покинуть польскую территорию через КПП на границе с Белоруссией в Тересполе.