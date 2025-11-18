Песков не удивлен, что Польша обвинила Россию в причастности к диверсии

Представитель Кремля считает, что в Польше русофобство "цветет пышным цветом"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В Кремле не удивлены тем, что Польша поспешила первым делом обвинить Россию в причастности к диверсии на железной дороге. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было бы совсем странно, если бы первым делом не обвинили Россию", - сказал представитель Кремля. "Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит. В Польше, скажем так, все пытаются бежать впереди паровоза европейского в этом плане, и русофобство там, конечно, цветет пышным цветом", - подчеркнул Песков.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.

Затем двое граждан Украины были установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше. Об этом 18 ноября также сообщил Туск, выступая в Сейме. По словам польского премьера, они якобы сотрудничали с российскими спецслужбами - один из подозреваемых уже проходил по делу об актах диверсии во Львове, другой проживал в Донбассе и "работал в прокуратуре". Как отметил Туск, обоим мужчинам удалось покинуть польскую территорию через КПП на границе с Белоруссией в Тересполе.