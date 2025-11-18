Путин: РФ и КНР нужно защитить торгово-экономические связи от внешних шоков

Президент России напомнил, что в 2024 году странам удалось достичь максимальных показателей во взаимной торговле за всю историю двусторонних отношений

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российско-китайская торгово-экономическая кооперация должна быть надежно защищена от внешних вызовов. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"В прошлом году нам удалось достичь максимальных показателей во взаимной торговле за всю историю двусторонних отношений. Будем продолжать развивать торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными планами", - сказал российский лидер. "Важно обеспечить надежную защищенность нашей торгово-экономической кооперации от негативного внешнего влияния", - подчеркнул он.

По мнению Путина, выводу российско-китайского партнерства на новый качественный уровень, укреплению его технологической основы будет способствовать реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве. Безусловного внимания также требуют и вопросы квалифицированной подготовки кадров. "В этом плане весьма полезным будет проведение Годов образования России и Китая. В 2026-2027 годах мы это запланировали. На мой взгляд, это очень своевременное и хорошее мероприятие. Хорошая динамика у гуманитарных обменов, успешно завершаются перекрестные годы культуры", - добавил российский лидер.