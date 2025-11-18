"Запутались в трех соснах". Песков о подозрении украинцев в диверсии в Польше

Представитель Кремля отметил, что полякам придется встретиться с очень суровыми последствиями, если они продолжат так играть с огнем

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Поляки, покрывая причастных к диверсиям украинцев, заблудились в трех соснах. Если они продолжат так играть с огнем, то им придется встретиться с очень суровыми последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Давайте вспомним "Северные потоки", взрывы, украинцы. Поляки задерживают подозреваемого в причастности. [Звучит] требование выдать из Германии. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трех соснах. И здесь, если они дальше будут так играть с огнем, то, конечно, им придется встретиться с очень суровыми последствиями", - сказал Песков, комментируя диверсию на железной дороге в Польше, в причастности к которой подозревают граждан Украины.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом. Позднее в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше были установлены двое граждан Украины.