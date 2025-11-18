Посол России призвал власти Молдавии отказаться от закрытия Русского дома

По словам Олега Озерова, подобные атаки на русскую культуру присутствуют в некоторых странах ЕС и "ни к чему хорошему ни привели"

КИШИНЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Российский посол Олег Озеров назвал безосновательной инициативу о закрытии Русского дома и призвал действующие власти Молдавии отказаться от нее.

"Это решение вызывает сожаление. Оно представляется нам ошибочным и контрпродуктивным. В любом случае его придется затем пересматривать, потому что оно противоречит и договору о дружбе и сотрудничестве, и противоречит самому духу наших отношений. Молдова - это многонациональная страна, но русская культура и русский язык является таким фактором притяжения. И многие хотели бы прикоснуться к русской культуре, которая имеет мировое значение", - сказал Озеров журналистам Canal 5.

"Мы призываем и депутатов парламента, и президента [Молдавии] Майю Григорьевну Санду, которая выступала накануне последних парламентских выборов в поддержку многонациональных культур, чтобы все-таки она подумала и власти подумали еще раз о целесообразности закрытия Центра науки и культуры", - отметил дипломат.

По его словам, подобные атаки на русскую культуру присутствуют в некоторых странах ЕС и "ни к чему хорошему ни привели". При этом во многих странах Западной Европы российские культурные центры продолжают действовать, заметил дипломат. Он уточнил, что мероприятия Русского дома в Кишиневе были направлены на сближение российской и молдавской культур, и никак не противоречили ни духу двусторонних соглашений, ни законам Молдавии.

О решении закрыть Русский дом МИД Молдавии заявил 13 февраля, когда на территории республики были найдены два упавших беспилотника рядом с границей Украины. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений. В ноябре законопроект о закрытии культурного центра был одобрен на первом заседании нового правительства, а затем и в первом чтении парламентом страны, который контролирует проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС). Оппозиционные фракции подвергли демарш критике.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею ПДС в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.

В новость внесена правка (17:14 мск) - приводится с уточнением имени президента Молдавии в 3-м абзаце, верно - Майю.