Депутат Ивлев: условия для диверсии в Польше создали поставщики оружия на Украину

По приказу киевского режима населению бесконтрольно розданы десятки тысяч автоматов и миллионы патронов, заявил парламентарий

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Положение дел с поставкой вооружений и их оборотом на Украине создает благоприятные условия для различного рода терактов, в том числе подобных происшедшей диверсии в Польше. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил о том, что двое граждан Украины установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе.

"На Украине совершенно отсутствует контроль за оборотом оружия. По приказу киевского режима населению бесконтрольно розданы десятки тысяч автоматов и миллионы патронов. Свободно продаются и передаются гранаты и взрывчатка, поставляемые из стран Западной Европы. Согласно чеховскому принципу драматического искусства, если на стене висит ружье, то оно обязательно должно выстрелить. Сейчас оно выстрелило в Польше. Пусть поставщики вооружений из НАТО сами определят, в какой следующей стране украинское ружье выстрелит или взорвется взрывчатка", - сказал Ивлев.