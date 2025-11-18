ТАСС: на Украине считают ТЦК самым прибыльным бизнесом

Собеседник агентства в качестве подтверждения привел слова экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который заявил о капитализации "теневого рынка ТЦК" в 100 млрд гривен

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Украинское общество считает службу в ТЦК (аналог военкоматов) самым прибыльным бизнесом в стране, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На различных стримах и шоу в соцсетях всерьез обсуждается, что ТЦК является самым прибыльным бизнесом на Украине. По мнению блогеров существует очень много различных прибыльных схем по заработку на отлове пушечного мяса", - рассказал собеседник агентства.

В качестве подтверждения он привел слова депутата и экс-спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, который заявил о капитализации "теневого рынка ТЦК" в 100 млрд гривен. "И это не только "бизнес" по освобождению от мобилизации путем получения взяток на месте. Это и затраты на зарплату, амуницию, инструкторов, занятия и др., а в случае ухода военнослужащего в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС) эти средства остаются неосвоенными", - отметил представитель силовых структур.

Кроме того, он сообщил, что сотрудникам ТЦК платят единоразовые премии за пойманного "уклониста". По его словам, граждане тоже зарабатывают на этом, содействуя группам оповещения или сдавая в аренду свои микроавтобусы и минивэны.

"Однако не все стремятся заработать на мобилизации. Например в Ровно, жена начальника местного ТЦК добровольно ездит по городу на собственном авто вместе с "людоловами" своего мужа и отвозит "ухилянтов" в военкомат. Хотя и здесь присутствует элемент заработка, премии за мобилизованных получает ее муж", - добавил собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В конце августа командир батальона ВСУ Юрий Береза предложил мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет.