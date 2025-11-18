Путин принял в Кремле премьера Монголии

Президент России и Гомбожавын Занданшатар побеседовали в Представительском кабинете Сенатского дворца

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром. Глава государства принял его в Представительском кабинете Сенатского дворца.

Встреча с монгольским премьером - третья из серии двусторонних контактов, которые российский лидер провел после встречи с представителями всех стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), съехавшимися в Москву на Совет глав правительств.

Во встрече также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр природных ресурсов и сопредседатель российско-монгольской межправкомиссии Александр Козлов, министр энергетики Сергей Цивилев, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, глава РЖД Олег Белозеров.

Ранее Путин уже побеседовал с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и министром иностранных дел Индии Субраманьяном Джайшанкаром.