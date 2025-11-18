Путин и премьер Монголии разговаривали по-русски

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара в Кремле шла по-русски - глава монгольского кабмина свободно владеет русским языком.

Выступая с ответным словом, Гомбожавын Занданшатар начал по-монгольски - с синхронным переводом, - однако сразу после приветствия перешел на русский язык. "Высокоуважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады встретиться с вами снова в Москве", - обратился монгольский премьер и передал Путину привет от президента республики Ухнаагийн Хурэлсуха.

Гомбожавын Занданшатар представил нового сопредседателя от Улан-Батора российско-монгольской межправкомиссии - недавно вступившего в должность вице-премьера Хассуурийн Ганхуяга. "Он тоже выпускник советской и российской школы, говорит по-русски очень хорошо", - заверил премьер Монголии.

Занданшатар - выпускник российского Иркутского института народного хозяйства (ныне - Байкальский госуниверситет), который закончил по направлению экономики и финансов в 1992 году.