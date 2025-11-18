Депутат Свинцов: ГД планирует приравнять деструктивный контент к экстремистскому

Такая мера позволит блокировать подобную информацию в досудебном порядке, сообщил заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума планирует в рамках поправок к закону "Об информации" приравнять деструктивный контент к экстремистскому, что позволит блокировать его в досудебном порядке. Об этом "Известиям" сообщил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, который готовит соответствующее предложение.

"Соответствующее предложение сейчас находится на стадии доработки. Мы должны стать первым государством в мире, которое сделает очень серьезный упор на зачистку интернета от грязи, фейков, бесконечного контента, созданного ботами. То есть задача, чтобы Россия стала примером всему миру, как в интернете можно наводить порядок. Все технические возможности для этого есть, - отметил "Известиям" депутат.

По словам Свинцова, в настоящее время совместно с экспертным сообществом, включая представителей научного круга и блогеров, разрабатываются корректные формулировки предложений.

Как отметил депутат, такой контент будет приравнен к материалам ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено судом) или экстремистского характера и блокироваться в автоматическом режиме Роскомнадзором. "Надеюсь, что до конца года соответствующие предложения будут официально внесены в Госдуму, - отметил он изданию.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе выступления в Госдуме сообщил, что Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тыс. ресурсов, которые отказались удалить экстремистские материалы.