Посол РФ: Украина не имеет будущего в натовском или евроатлантическом измерении

Дипломат также отметил, что о мирных инициативах киевского режима "никому не известно"

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Украина не имеет никакого будущего "в натовском или евроатлантическом измерении". Это подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов, комментируя касающиеся Украины тезисы совместного заявления премьер-министров Канады и Швеции Марка Карни и Ульфа Кристерссона, которое было принято 18 ноября.

"Глядя на эти пассажи, даже не знаешь, смеяться или плакать. Авторы текста словно обитают в параллельной вселенной. В реальном же мире всем понятно - никакого украинского будущего в натовском или евроатлантическом измерении нет", - заявил российский дипломат.

Как отметил Степанов, "о мирных дипломатических усилиях киевского режима тоже никому не известно". "Напротив, мы видим, что война им рассматривается как единственное средство политического и физического выживания. А также, как следует из постоянных коррупционных скандалов в Киеве, используется Зеленским и его хунтой в качестве инструмента алчного коррупционного обогащения. В том числе за счет канадских и шведских налогоплательщиков", - добавил посол.

Как утверждают Карни и Кристерссон, "будущее Украины - в НАТО". "Канада и Швеция также продолжат поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции. <...> Мы продолжим поддерживать Украину как в двустороннем, так и в многостороннем форматах столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении. Кроме того, в нем провозглашается поддержка "дипломатических усилий Украины по достижению справедливого и устойчивого мира, основывающегося на международном праве и Уставе ООН". "Для этого Канада и Швеция продолжат тесно сотрудничать с остальными партнерами по "коалиции желающих" с тем, чтобы разработать гарантии безопасности Украины и поддержать ее оборону", - заявляют премьеры. Их совместное заявление было опубликовано в связи с началом визита королевской четы и делегации правительства Швеции в Канаду. Сам Кристерссон в состав этой делегации не входит.