Посол РФ: Канада и Швеция используют антироссийскую риторику "от беспомощности"

Оттава и Стокгольм только разрушают собственную безопасность, вступая в конфронтацию с Москвой, заявил дипломат

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Канада и Швеция активизируют использование антироссийской риторики "от беспомощности". На это указал в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов, комментируя совместное заявление премьер-министров Канады и Швеции Марка Карни и Ульфа Кристерссона, которое было принято во вторник.

"На неуемную же антироссийскую риторику правящих кругов Канады и Швеции вряд ли кто-то серьезно обращает внимание. Это от беспомощности", - сказал дипломат.

"Но в этом контексте есть интересный вопрос: какую выгоду для Канады и Швеции их нынешние власти хотят получить таким поведением? От искусственной конфронтации с Россией, крупнейшей ядерной державой и их самым влиятельным арктическим соседом, эти страны ничего не выиграют. Только разрушают собственную безопасность и подрывают благополучие своих народов", - подчеркнул Степанов.

"Ответа на этот вопрос у нас нет. Возможно, это о качестве нынешнего поколения политиков в целом на Западе. Тогда его должны оценивать западные избиратели", - отметил посол.

Как утверждают Карни и Кристерссон, "Россия в обозримом будущем продолжит представлять существенную угрозу евроатлантической безопасности". В связи с этим они провозглашают намерение Оттавы и Стокгольма "тесно сотрудничать с тем, чтобы ограничивать и сдерживать агрессивные действия России и препятствовать ее способности осуществлять дестабилизирующую деятельность". "Мы подчеркиваем важность ограничения возможностей России по ведению войны в том числе посредством санкций и мер против "теневого флота", - говорится в совместном заявлении. Оно было опубликовано в связи с началом визита королевской четы и делегации правительства Швеции в Канаду. Сам Кристерссон в состав этой делегации не входит.