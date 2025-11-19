Индия торжественно открыла генконсульства в Казани и Екатеринбурге

На мероприятии присутствовал находящийся с визитом в Москве глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар

Редакция сайта ТАСС

© Илья Ермаков/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Церемония торжественного открытия генконсульств Индии в Казани и Екатеринбурге прошла в посольстве республики в Москве, передает корреспондент ТАСС.

На мероприятии присутствовал находящийся с визитом в Москве глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, директор департамента международных связей Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Дмитрий Васьков, помощник раиса Республики Татарстан Газинур Бакиров и посол Индии в Москве Винай Кумар.

Кумар на церемонии отметил поддержку российских дипломатов в процессе открытия генконсульств. Губернатор Свердловской области Денис Паслер, чье приветствие зачитал Васьков, в свою очередь подчеркнул, что многие годы регион вместе с индийскими партнерами успешно развивает ключевые сферы промышленности, главными среди которых являются энергетика, металлургия, добыча и переработка полезных ископаемых. "Свердловские компании участвуют в строительстве и оснащении предприятий Индии, модернизации инфраструктуры страны", - добавил Паслер.

Бакиров же пообещал, что индийские дипломаты в Татарстане "точно будут загружены работой" и отметил крепкие и разносторонние связи региона с республикой. Он также передал индийской стороне приглашение посетить Татарстан от имени раиса Рустама Минниханова.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Москву в июле 2024 года сообщил об открытии двух новых консульств республики в России - в Казани и Екатеринбурге. По его словам, это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество двух стран. 3 сентября 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульств.