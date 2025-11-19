Генконсульство России в Гданьске должно прекратить работу к 23 декабря

Всем сотрудникам необходимо будет покинуть территорию Польши к этой дате, заявил временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш

Редакция сайта ТАСС

Здание генконсульства РФ в Гданьске © Konoplytska/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Гданьске должно закрыться к 23 декабря, всем сотрудникам необходимо будет покинуть территорию Польши к этой дате. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

"В качестве реакции на якобы причастность России к актам саботажа в Польше нам предписано закрыть наше последнее генеральное консульство в Польше, в Гданьске. Консульство должно быть закрыто к 23 декабря этого года. Все сотрудники должны покинуть к этой дате территорию Польши", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

"Что касается закрытия нашего последнего генерального консульства, ну что ж, теперь у нас остается только одна консульская точка в Польше - это консульский отдел посольства. Нагрузка, конечно, возрастет существенно, потому что придется обслуживать всю территорию Польши. Как говорится, не привыкать. Но, мне кажется, с нашей стороны последуют ответные действия. У поляков тоже осталось одно генеральное консульство - в Иркутске. Думаю, что его судьба предрешена", - подчеркнул Ордаш.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении закрыть последнее работающее в стране на настоящий момент генконсульство РФ в Гданьске.

В октябре 2024 года и в мае 2025 года глава МИД Польши закрыл генконсульства РФ в Познани и Кракове, ссылаясь на обвинения в организации Москвой на польской территории актов диверсии. В ответ на эти решения МИД РФ закрыл генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. В настоящее время у Польши имеется одно работающее на территории РФ генконсульство в Иркутске, а также посольство в Москве с консульским отделом. В свою очередь, у России функционирует посольство в Варшаве, также до настоящего момента работало генконсульство в Гданьске.