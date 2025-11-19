Дарчиев: РФ и США должны договариваться о неконфронтационном сосуществовании

Лидеры обеих стран понимают это, рассказал посол России в Соединенных Штатах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия и США как великие державы обречены на то, чтобы договариваться о неконфронтационном сосуществовании, лидеры двух стран это прекрасно понимают. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью "Коммерсанту".

"Россия и США как великие державы обречены на то, чтобы договариваться как минимум о неконфронтационном сосуществовании. Это хорошо понимали советские и американские руководители, устанавливая дипотношения в 1933 году, - указал он. - Понимали это и президенты наших стран, условившиеся в телефонном разговоре 12 февраля, вслед за инаугурацией Дональда Трампа, о том, что будут добиваться привнесения нормальности в российско-американскую повестку дня".