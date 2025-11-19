Верховный суд разъяснил нюансы предоставления государством земельных участков

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президиум Верховного суда РФ под председательством Игоря Краснова утвердил новые обзоры судебной практики по вопросам предоставления государством земельных участков и определил правовые позиции по так называемому брошенному бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Верховный суд разъяснил ключевые вопросы предоставления публичных земельных участков, а также определил правовые позиции по корпоративным спорам о субсидиарной ответственности контролирующих лиц недействующих компаний и так называемому брошенному бизнесу", - говорится в сообщении.

В частности, существенная часть обзора о предоставлении земельных участков посвящена судебной защите прав многодетных семей при выделении им бесплатно в собственность земельных участков. Так, в разъяснениях подчеркивается, что многодетные семьи не обязаны иметь регистрацию в регионе для получения земельного участка, а отказ в предоставлении участка может быть признан незаконным.

Президиум исключил некоторые рекомендации из предыдущих обзоров, касающиеся применения антимонопольного законодательства, в том числе назначения оборотных штрафов, а также уточнил правовые подходы по вопросам применения вступивших в силу с 1 ноября изменений в Налоговый кодекс РФ.