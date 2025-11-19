Депутат Мишин: транспортная отрасль Литвы была парализована после закрытия КПП

Ситуация с грузовым автотранспортом на территории Белоруссии - это серьезная катастрофа, подчеркнул зампредседателя постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Решение литовских властей на месяц закрыть границу с Белоруссией стало катастрофой для граждан Литвы, привело к параличу транспортной системы страны. Об этом ТАСС заявил депутат заксобрания Калининградской области, зампредседателя постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Евгений Мишин, комментируя решение правительства Литвы открыть границу с Белоруссией.

29 октября Литовская Республика в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.

"Ситуация с грузовым автотранспортом на территории Белоруссии - это серьезная катастрофа в прямом смысле, на которую так или иначе, может быть, даже и при внутреннем нежелании начали реагировать власти Литвы, в том числе их министерство иностранных дел, потому что деваться некуда. Это необдуманное действие привело фактически к парализации, к параличу транспортной отрасли в Литве. Это очень серьезно и важно. Абсолютно необдуманное решение привело к серьезным последствиям именно для граждан Литовской Республики, к водителям большегрузов в первую очередь", - отметил Мишин.

Вильнюс открывает два контрольно-пропускных пункта в населенных пунктах Мядининкай и Шальчининкай. Все другие к 2024 году были постепенно ликвидированы, до этого их было шесть. Как отметили литовские власти, на подготовку к возобновлению пропуска через границу необходимо около суток.