Патрушев: РФ и Индия в БРИКС должны работать с акцентом на морскую тематику

По словам помощника президента России, страны могут совместно отстраивать собственные флоты, укреплять их взаимодействие, налаживать мощную и защищенную от санкций морскую логистику

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. России и Индии важно проводить совместную работу в рамках БРИКС для придания объединению полноценного морского измерения. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, подводя итоги своего визита в Индию.

"[РФ и Индии] важно не только укреплять двустороннее сотрудничество, но и активно использовать многосторонние форматы, прежде всего в рамках БРИКС. Считаю важным проводить совместную работу для придания этому объединению полноценного морского измерения", - заявил Патрушев.

По его словам, страны могут совместно отстраивать собственные флоты, укреплять их взаимодействие, налаживать мощную и защищенную от санкций морскую логистику, развивать морскую науку и технологии.

"Отдельное внимание Россия и Индия будут уделять формированию научных школ в области фундаментальных и прикладных научных исследований", - подчеркнул глава Морской коллегии.

Патрушев также отметил, что представители российских и индийских ведомств и компаний, участвовавших в переговорах, продемонстрировали глубокую заинтересованность в практическом развитии сотрудничества в военной и гражданской морской сферах.

В рамках визита помощник президента России посетил морскую инфраструктуру в штате Гоа: порт Мормугао, верфь Гоа Шипярд, а также Национальный центр полярных и океанографических исследований.

Помощник президента обсудил с руководством порта, судостроительного завода и научного центра конкретные проекты российско-индийского взаимодействия.