Ходорковского и Гудкова внесли в перечень экстремистов и террористов

В список также попали советский и американский вирусолог Константин Чумаков и политолог, профессор Юрий Пивоваров

Михаил Ходорковский © Константин Сазончик/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (оба признаны в РФ иноагентами) в перечень экстремистов и террористов, сообщается на сайте службы.

В список также попали советский и американский вирусолог Константин Чумаков и политолог, профессор Юрий Пивоваров.

В октябре ФСБ России возбудила уголовное дело о создании террористического сообщества или участия в нем в отношении Ходорковского и 22 членов так называемого антивоенного комитета России, в который, в частности, входят Гудков, Пивоваров и Чумаков.