В Татарстане 13 чиновников и депутатов уволены в связи с утратой доверия

Среди выявленных нарушений, в частности, предоставление недостоверных сведений о доходах

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. В Татарстане 13 должностных лиц уволены с начала 2025 года в связи с утратой доверия. Об этом сообщил замначальника управления главы республики по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

Гаязов заявил на пресс-конференции, что в общероссийском реестре "уволенных в связи с утратой доверия" лиц находится более 40 жителей республики, 13 из которых уволили и внесли в реестр в 2025 году. "Попадание в этот реестр - крест на карьере", - добавил он. Это учитывается при трудоустройстве. Помимо этого, при выходе на пенсию эти лица будут лишены "части льгот и выплат".

Среди уволенных - депутаты Лаишевского, Черемшанского, Тукаевского, Нижнекамского, Алексеевского и Кайбицкого районов Татарстана. Нарушения, по словам Гаязова, включали предоставление недостоверных сведений о доходах, неурегулирование конфликта интересов и владение иностранными финансовыми инструментами.

Всего в республике за девять месяцев 2025 года провели 116 проверок. К ответственности привлекли 83 человека. Гаязов также сообщил, что в Татарстане ежегодно выявляют 1-1,2 тыс. коррупционных преступлений.