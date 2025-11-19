ТАСС: Лакский район Дагестана возглавил экс-глава регионального Минсельхоза
МАХАЧКАЛА, 19 ноября./ТАСС/. Экс-руководитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Зураб Куччаев избран главой Лакского района республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
"В результате открытого голосования большинством голосов депутатов райсобрания главой Лакского района избран Зураб Гусейнович Куччаев. Имя нового руководителя хорошо известно в районе",- сказал собеседник агентства.
Зураб Куччаев родился в селе Кумух Лакского района. Окончил Дагестанскую сельскохозяйственную академию по специальности бухгалтерский учет.
С 2008 по 2021 год старший оперуполномоченный по ОВД 3 оперативно-розыскной части ГУ МВД России по СКФО. С 2021 по 2025 год замминистра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
С апреля 2025 года врио министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.