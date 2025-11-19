РФ и КНР отметили важность усилий по предотвращению гонки вооружений в космосе

В МИД России проинформировали, что 18 ноября в Москве состоялись очередные российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам космической безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай подтвердили важность совместных активных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД проинформировали, что 18 ноября в Москве состоялись очередные российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам космической безопасности. "Российскую делегацию возглавлял заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, китайскую - заместитель директора департамента контроля вооружений МИД КНР Ли Чицзян", - указали в дипведомстве.

"Стороны обменялись оценками ситуации в данной области и подтвердили важность активных совместных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК)", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, стороны акцентировали необходимость скорейшего запуска переговоров по международному юридически обязывающему инструменту по предотвращению гонки вооружений в космосе на основе российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и доклада Группы правительственных экспертов ООН по ПГВК 2023-2024 гг. "Констатирована актуальность международной инициативы/политобязательства о неразмещении первыми оружия в космосе и востребованность совместных усилий по ее глобализации. Особое внимание уделено дальнейшей координации шагов по продвижению общих позиций по ПГВК на профильных многосторонних площадках", - добавили в МИД России.

"Встреча подтвердила единство российско-китайских подходов к обеспечению космической безопасности. Отмечена необходимость продолжения тесного взаимодействия в данной сфере", - заключили в министерстве.