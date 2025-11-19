Песков: Путину дали 1,5-часовой брифинг по теме ИИ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 19 ноября в ходе посещения штаб-квартиры Сбера получил развернутую информацию по теме "Развитие искусственного интеллекта в России и в мире".

"В течение полутора часов Путину был дан брифинг по теме искусственного интеллекта", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, до посещения выставки, посвященной отечественным разработкам в сфере искусственного интеллекта, президенту РФ был представлен сравнительный анализ развития ИИ в разных странах мира, информация о его применении в системе госуправления и данные об уровне развития основных разработчиков генеративных систем в России, которыми также являются Сбербанк и "Яндекс".