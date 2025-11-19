ГД 20 ноября обсудит обращение об ответных мерах при хищении активов РФ в ЕС

Решения, принимаемые такими людьми, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни к чему хорошему Европу не приведут, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 20 ноября рассмотрят обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу разработки ответных мер в случае принятия Евросоюзом решения о хищении российских активов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На пленарном заседании в четверг рассмотрим обращение к правительству по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов", - сказал Володин журналистам.

По словам председателя Госдумы, решения, принимаемые такими людьми, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни к чему хорошему Европу не приведут. "Те, кто посягает на нашу собственность - воры, жулики, и по другому эти действия нельзя никак иначе трактовать. Мы должны быть готовы ответить жестко, сделать все, чтобы защитить нашу страну, ее финансы, которые в соответствии с международными договорами находятся на территории других стран", - отмечал ранее Володин.

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров выступил на заседании Госдумы 18 ноября с предложением обратиться к правительству России для проработки комплексных встречных мер, которые должны быть приняты в случае, если незаконное решение о конфискации российских активов будет утверждено органами Евросоюза. Володин поручил подготовить соответствующее обращение к правительству РФ.

Ранее фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными опциями финансирования Украины, основанными на займах.