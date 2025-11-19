Путин выступает на международной конференции по искусственному интеллекту

Мероприятие проходит в Москве с 19 по 21 ноября в штаб-квартире Сбера на Кутузовском проспекте

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал выступление на 10-й Международной конференции AI Journey, посвященной искусственному интеллекту.

Мероприятие проходит в Москве с 19 по 21 ноября в штаб-квартире Сбера на Кутузовском проспекте.

В кулуарах форума представлена экспозиция высокотехнологичных новинок, разработок в области искусственного интеллекта, с которыми президент также ознакомится.

Путин не первый раз участвует в конференции по искусственному интеллекту. Годом ранее он также выступил на этом форуме и осмотрел выставку разработок. Тогда главе государства показали умное кольцо и другие гаджеты "Сбера". В 2024 году форум проходил в преддверии совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента. Путина познакомили с результатами обработки искусственным интеллектом GigaChat вопросов, поступающих на прямую линию.