"По лбу как даст". Путин в шутку предостерег Грефа от "издевательства" над роботами

Президенту РФ представили робота, который складывал фрукты в корзину

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, осматривая выставку Сбера об ИИ, шутливо заметил, что робот может воспринять как издевательство тесты над собой.

Главе государства представили робота, который складывал фрукты в корзину. Едва та наполнилась, глава Сбера аккуратно, не попадая под "руки" робота, но быстро снова вынул из нее все на стол.

"Возьмет и по лбу как даст: "Ты что, издеваешься, что ли?" - засмеялся президент, глядя, как Греф запускает "бесконечный цикл" укладывания фруктов в корзину.

"Можно и такому научить", - с улыбкой заверил разработчик, чей доклад оказался прерван.