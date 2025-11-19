Делегация Петербурга во главе с губернатором Бегловым начала визит на Кубу

К визиту приурочены два концерта в городах Матансас и Гавана

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Делегация Санкт-Петербурга, которую возглавляет губернатор города Александр Беглов, начала визит на Кубу. Об этом сообщило посольство РФ в Гаване.

Диппредставительство разместило в своем Telegram-канале фото и видео прибытия накануне делегации в международный аэропорт имени Хуана Гуальберто Гомеса в Варадеро, сообщив, что там ее встречала губернатор провинции Матансас Мариэта Пуй Самора.

"Всегда большая честь принимать на Кубе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, - приводятся в публикации слова посла РФ на Кубе Виктора Коронелли. - Нас ждет насыщенная программа работы и культурных мероприятий в нескольких регионах страны".

Посольство сообщило также, что к визиту делегации Санкт-Петербурга приурочены два концерта в городах Матансас и Гавана, 21 и 23 ноября соответственно.

Беглов находился с визитом на Кубе ровно год назад. Он возглавлял представительную делегацию правительства Северной столицы, которая провела в Гаване Дни Санкт-Петербурга. Выступая тогда на концерте творческих коллективов из города на Неве, губернатор пообещал кубинцам приехать на Кубу в 2025 году, когда Санкт-Петербург и Гавана будут отмечать 25 лет сотрудничества.