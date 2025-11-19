Парламент Дагестана и Московская городская дума договорились о сотрудничестве

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Законодательные органы Дагестана и Москвы договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали спикер дагестанского парламента Заур Аскендеров и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Подписано соглашение о парламентском взаимодействии между Народным собранием Дагестана и Московской городской думой. Наши регионы на протяжении многих лет успешно сотрудничают в различных сферах. Нынешнее соглашение знаменует переход на качественно новый уровень взаимодействия - уровень прямого диалога между представительными органами власти. Хочу особо поблагодарить моего коллегу Алексея Шапошникова за активную позицию и искреннюю заинтересованность в развитии связей с Дагестаном", - сказал журналистам Аскендеров.

По его словам, имеется договоренность о создании постоянно действующей рабочей группы, которая уже в ближайшее время приступит к реализации социально значимых инициатив.

"Нас ждет обмен опытом в законодательной деятельности, совместная работа над социально значимыми инициативами, укрепление деловых и гуманитарных связей. Убежден, что, объединив усилия двух регионов, мы сможем внести весомый вклад в развитие не только наших территорий, но и всей страны", - добавил Аскендеров.