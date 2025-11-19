Путин встретился с премьером Того в Кремле

Планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также актуальной региональной проблематики

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и председатель совета министров Тоголезской Республики Фор Гнассингбе © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и находящийся в России с рабочим визитом председатель совета министров Тоголезской Республики Фор Гнассингбе начали двусторонние переговоры. Встреча в узком формате проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Как ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после встречи в узком составе Путин и Гнассингбе продолжат общение в формате двусторонних переговоров.

Во встрече примут участие с российской стороны вице-премьер России Александр Новак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Банка России Эльвира Набиуллина, председатель ПСБ Петр Фрадков.

