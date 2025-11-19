Путин: посольство России в Того откроется в 2026 году

В 2025 году отмечается 65 лет установления дипломатических отношений двух стран, отметил российский лидер

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия откроет в Того посольство в следующем году. Об этом объявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром африканской страны Фором Гнассингбе.

"Мы с вами встречаемся не первый раз, но тем не менее хотел бы отметить, что в этом году мы [отмечаем] уже 65 лет установления дипломатических отношений, - поприветствовал российский лидер гостя. - Как ни странно, за это время у нас не были открыты посольства - и вот мы, наконец, договорились об этом, в следующем году открываем посольство".

Правительство РФ летом распорядилось возобновить деятельность посольства в столице Того Ломе. Изначально предполагалось, что это произойдет до конца 2025 года.