Путин отметил талант молодых тоголезцев, обучающихся в России
Редакция сайта ТАСС
18:48
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Молодые граждане Того, несколько сотен которых обучается в России, отличаются талантом и, без сомнения, внесут вклад в развитие родной страны. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Того Фором Гнассингбе.
Российский лидер отметил, что гуманитарное сотрудничество "сосредоточено главным образом на сфере образования". "Мы полагаем, что это очень важное направление. У нас несколько сот ваших граждан обучаются в России, 80 с лишним человек - на нашей бюджетной основе", - поделился президент.
"И мы этому очень рады: это талантливые молодые люди, - заметил Путин. - Уверен, что они внесут в будущем свой заметный вклад в развитие своей родины".