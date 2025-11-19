Путин отметил талант молодых тоголезцев, обучающихся в России

Российский лидер отметил, что гуманитарное сотрудничество двух стран "сосредоточено главным образом на сфере образования"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Молодые граждане Того, несколько сотен которых обучается в России, отличаются талантом и, без сомнения, внесут вклад в развитие родной страны. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Того Фором Гнассингбе.

Российский лидер отметил, что гуманитарное сотрудничество "сосредоточено главным образом на сфере образования". "Мы полагаем, что это очень важное направление. У нас несколько сот ваших граждан обучаются в России, 80 с лишним человек - на нашей бюджетной основе", - поделился президент.

"И мы этому очень рады: это талантливые молодые люди, - заметил Путин. - Уверен, что они внесут в будущем свой заметный вклад в развитие своей родины".