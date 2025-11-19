Путин обсудил с премьер-министром Того борьбу с терроризмом в Африке

Вся Западная Африка в целом страдает от террористической угрозы, отметил Фор Гнассингбе

Председатель совета министров Тоголезской Республики Фор Гнассингбе и президент РФ Владимир Путин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Тоголезской Республики Фором Гнассингбе обсудил борьбу с террористической угрозой на Африканском континенте.

"Вся Западная Африка в целом страдает от террористической угрозы, и я хотел бы в этой связи поблагодарить вас еще раз за ту поддержку, которую вы оказываете странам Африки", - обратился к российскому лидеру премьер Того.

"Мы сейчас об этом поговорим", - ответил глава государства.