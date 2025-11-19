Беглов: Россию и Кубу объединяет бережное отношение к исторической памяти

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что это необходимо для воспитания молодежи в духе патриотизма

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Бережное отношение к исторической памяти объединяет Россию и Кубу. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который в среду начал визит на Кубу с посещения города Сантьяго-де-Куба на востоке карибской республики.

"Наши страны объединяет бережное отношение к исторической памяти, к подвигам героев прошлого, многие из которых отдали жизнь ради будущего своей Родины, - сказал Беглов, его слова сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе губернатора. - Это важно прежде всего для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, чтобы молодежь была готова защищать свою страну на всех фронтах".

В Сантьяго-де-Куба Беглов посетил мемориальный комплекс казарм "Монкада", где в 1953 году лидер кубинской революции Фидель Кастро и его сторонники впервые предприняли попытку вооруженного выступления против диктатуры Фульхенсио Батисты. Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга возложил цветы к могилам Фиделя Кастро и борца за независимость Кубы Хосе Марти на кладбище Святой Ифигении, расположенном в этом городе.

Губернатор также провел встречу с главой администрации провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом. Беглов напомнил, что Фидель Кастро, 100-летие со дня рождения которого Куба будет отмечать в следующем году, "был искренним другом" России, "заложившим основу современных отношений" между двумя странами. Он рассказал, что жители Санкт-Петербурга старшего поколения помнят визит Кастро в Ленинград в 1963 году, "ставший ярким выражением дружбы наших народов".

Беглов поблагодарил губернатора Сантьяго-де-Куба, который сильно пострадал от урагана "Мелисса", за встречу "в столь сложное для его провинции время" и пригласил его посетить Северную столицу России.