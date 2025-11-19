Врачи онкоцентра имени Напалкова готовы сотрудничать с коллегами с Кубы

Медики, в частности, смогут проводить совместные разборы клинических случаев

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Врачи онкологического центра имени Н. П. Напалкова в Санкт-Петербурге готовы сотрудничать с кубинскими коллегами. Об этом, как рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга, Александр Беглов сообщил в среду на встрече с главой администрации провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом.

"Врачи петербургского онкоцентра имени Напалкова готовы сотрудничать с кубинскими коллегами, в частности, из онкологической больницы "Конрадо Бенитес" в Сантьяго-де-Куба, - привели в пресс-службе высказывания Беглова. - Совместно они могут проводить разбор клинических случаев. Также кубинские врачи могут принимать участие в конференциях, которые организуют петербургские медицинские центры".

Губернатор Санкт-Петербурга, который начал в среду свой визит на Кубе с посещения Сантьяго-де-Куба, отметил, что сфера здравоохранения является важным направлением сотрудничества между странами. Он напомнил, что в Санкт-Петербурге работают несколько передовых онкологических центров мирового уровня.

Беглов поблагодарил Фалькона Эрнандеса за встречу и внимание к Санкт-Петербургу "даже в столь сложное для его провинции время". Сантьяго-де-Куба сильно пострадал от урагана "Мелисса", обрушившегося недавно на восток Кубы. Также губернатор пригласил главу Сантьяго-де-Куба посетить Северную столицу России.