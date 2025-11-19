Гатилов: РФ готова к возобновлению диалога с США о сокращении ядерного оружия

Для продолжения переговоров должны быть соответствующие условия, отметил постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия готова к возобновлению диалога с США о сокращении ядерных вооружений, если для этого будут созданы соответствующие условия. Об этом заявил "Известиям" постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Россия готова к возобновлению диалога с США о сокращении ядерных вооружений, если для этого будут созданы соответствующие условия. Для создания предпосылок к такому диалогу, Россия объявила о готовности после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. И эта мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания. Ведь, как известно, для "танго нужны двое", - отметил он.

"Предполагаем, что эта тема получит свое звучание в ходе дискуссий на очередной сессии Конференции по разоружению, которая начнется в январе 2026 года", - добавил Гатилов.