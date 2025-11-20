Карасин: западные кураторы утратили уверенность в украинских властях

Доверие подрывает коррупционный скандал, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича подрывает доверие к киевскому руководству не только внутри Украины, но и среди западных стран. Об этом заявил "Известиям" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Даже у западных кураторов, по-моему, исчезла уверенность в том, что они помогают именно той власти, на которую изначально было обращено внимание в столицах НАТО, Евросоюза", - отметил сенатор.

Карасин подчеркнул, что украинцы "очень нелицеприятно оценивают ситуацию в верхних эшелонах власти", а сам скандал, который он назвал позорным, свидетельствует о том, что "режим обанкротился". В этих условиях, по его мнению, военные действия Киева, которые проводятся под руководством блока НАТО, обречены на провал.

Коррупционный скандал

Коррупционный скандал, получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт", - по имени бизнесмена Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, - разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина. Самого Миндича - совладельца компании "Квартал 95" - в украинских СМИ называли "кошельком Зеленского".

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, также входящий в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у Германа Галущенко, который на тот момент возглавлял Минюст, а во время расследуемых событий - Минэнерго. Сам Миндич за несколько часов до этого выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности, при госзакупках. В связи с расследованием уже назывались имена бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, а также главы офиса Зеленского Андрея Ермака.