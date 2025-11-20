В СПЧ заявили, что многие страны забыли уроки Нюрнберга

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод считает, что Нюрнбергскому процессу нужно придать новую жизнь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Многие страны забыли уроки Нюрнбергского процесса, 80-я годовщина начала которого отмечается в четверг, и поддерживают украинский режим с его военными преступлениями, превосходящими по жестокости даже гитлеризм. Такое мнение высказал ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Приходится признать, что многие страны забыли уроки Нюрнберга. Переписывается история, стирается память, героизируются нацистские преступники, поддерживается украинский режим, который не только использует идеологию неонацизма, но и совершает военные преступления с жестокостью, превосходящей гитлеризм", - сказал Брод.

Он считает, что Нюрнбергскому процессу нужно придать новую жизнь, второе дыхание, в чем большую роль могут сыграть историки, правоведы, журналисты, деятели культуры, гражданские активисты. "Необходимы новые усилия с целью публикации документов процесса, которые должны стать частью образовательного и просветительского направления. Это и создание новых документальных и художественных произведений о процессе с развенчанием идеологии и преступлений нацизма, с показом тех печальных параллелей современного неонацизма, который, увы, переживает второе рождение в наши дни", - добавил эксперт.

Брод назвал показательным тот факт, что Россия в течение ряда лет выносит на голосование на Генассамблее ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Несколько дней назад за принятие этой резолюции проголосовали 114 государств. Против выступили 52 делегации, включая делегации Германии, Италии и Японии. "И такое потакание коричневой чуме заставляет усилить антифашистскую активность здравых людей разных стран", - резюмировал собеседник агентства.

О Нюрнбергском процессе

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседания. Было допрошено в общей сложности 360 свидетелей и рассмотрено порядка 200 тыс. письменных показаний. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Они обвинялись в преступлениях, определенных уставом трибунала, а также "в участии в создании и осуществлении общего плана для их совершения". Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых. 19 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам обвинения или частично.