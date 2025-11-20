Нарышкин указал на "опасные метастазы" нацизма на Украине

Председатель Российского исторического общества напомнил, что РФ как наследница Великой Победы несет на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и сегодня

Директор СВР Сергей Нарышкин © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Угроза неонацизма остается актуальной, "опасные метастазы" нацизма есть на Украине и в некоторых странах Европы. Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на полях международного научно-практического форума "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет".

Он напомнил, что ровно 80 лет назад в Нюрнберге начался военный процесс над главными нацистскими преступниками.

"Нюрнбергский трибунал был призван увенчать победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и дать правовую и моральную оценку преступной нацистской идеологии. Трибунал выполнил эту высокую историческую миссию", - указал председатель РИО.

"Российская Федерация как наследница Великой Победы несет на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и сегодня. Они действительно актуальны, потому что, к сожалению, угроза неонацизма остается актуальной. И мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде стран Европы", - подчеркнул Нарышкин.