Нарышкин указал на "опасные метастазы" нацизма на Украине
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Угроза неонацизма остается актуальной, "опасные метастазы" нацизма есть на Украине и в некоторых странах Европы. Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на полях международного научно-практического форума "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет".
Он напомнил, что ровно 80 лет назад в Нюрнберге начался военный процесс над главными нацистскими преступниками.
"Нюрнбергский трибунал был призван увенчать победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и дать правовую и моральную оценку преступной нацистской идеологии. Трибунал выполнил эту высокую историческую миссию", - указал председатель РИО.
"Российская Федерация как наследница Великой Победы несет на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и сегодня. Они действительно актуальны, потому что, к сожалению, угроза неонацизма остается актуальной. И мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде стран Европы", - подчеркнул Нарышкин.