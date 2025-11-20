Алаудинов: боевиков ВСУ ждет аналог Нюрнбергского процесса

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ считает, что мир должен увидеть, каким образом они будут наказаны через суд

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Военнослужащих ВСУ, совершивших преступления, ждет аналог Нюрнбергского процесса, который может называться Курский или Белгородский. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Вряд ли этот процесс будет Нюрнбергский. Я больше чем уверен, что этот процесс их ждет. И это будет процесс, который будет называться либо Московский, хотя в Москву этих гадов тащить не надо. Можно сделать, чтобы это был Белгородский процесс, почему бы и нет, или Курский процесс. Но однозначно каждый из них должен получить по заслугам", - сказал он в день 80-летия начала Международного военного трибунала над нацистскими военными преступниками.

"И даже раньше я об этом говорил, и сейчас, наверное, повторюсь: нельзя убивать ни Зеленского, никого бы то ни было из этих людей, потому что мир должен увидеть, каким образом они будут наказаны именно через суд с доказательством того, что они сделали, и они должны быть после этого обязательно повешены", - добавил Алаудинов.