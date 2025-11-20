Трансляция

Захарова участвует в форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет". Видеотрансляция

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова принимает участие в пленарном заседании "Нюрнберг. Параллели. В фокусе внимания мировых СМИ" в рамках форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" в Москве.

Форум, посвященный 80-летию начала Международного военного трибунала над нацистскими преступниками, проходит 20-21 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Ожидается, что участники мероприятия дадут экспертную оценку современным вызовам и угрозам, сохранению исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной войны в контексте Нюрнбергского процесса.